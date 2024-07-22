بيلاروسيا تخطط لشراكة ثلاثية مع كوريا الشمالية

أعلنت كل من بيلاروسيا وكوريا الشمالية عن شراكة ثلاثية في زيارة قريبة يقوم بها وزير الخارجية البيلاروسي، ماكسيم ريجينكوف، إلى هذا الأسبوع، حسبما أعلنت الدولتان، ومن المتوقع أن تركز الرحلة على مناقشات التعاون الثلاثي الذي يشمل روسيا في مواجهة مواجهاتهما المنفصلة مع الغرب.

وذكرت وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية الرسمية في تقرير أن وزير الخارجية البيلاروسي سيذهب لكوريا الشمالية في زيارة تستغرق ثلاثة أيام بدعوة من وزارة الخارجية الكورية الشمالية، وأصدرت وزارة الخارجية البيلاروسية بيانًا موجزًا مماثلا بشأن رحلته المخطط لها.

شراكة ثلاثية

ولم تقدم أي من الدولتين تفاصيل عن برنامج زيارة ريجينكوف إلى كوريا الشمالية، رغم أن المراقبين يقولون إنه من المتوقع أن يلتقي بنظيرته الكورية الشمالية تشوي سون هوي، ووفقًا لوزارة التوحيد في كوريا الجنوبية، سيكون ريجينكوف أول وزير خارجية بيلاروسيا يسافر إلى كوريا الشمالية.

وقال كوه يو هوان، الرئيس السابق لمعهد التوحيد الوطني الممول من الحكومة الكورية الجنوبية، إن اجتماع ريجينكوف مع المسؤولين الكوريين الشماليين من المرجح أن يركز على إقامة شراكات ثلاثية بين كوريا الشمالية وبيلاروسيا وروسيا، لأن كوريا الشمالية وقعت مؤخرًا اتفاقية دفاعية كبرى مع روسيا، كما أن بيلاروسيا لديها علاقات وثيقة طويلة الأمد مع روسيا.

مساعدة عسكرية

وفي يونيو، التقى الزعيم الكوري الشمالي، كيم جونج أون، بالرئيس الروسي، فلاديمير بوتن، في بيونج يانج ووقعا اتفاقًا ينص على المساعدة العسكرية المتبادلة في حالة تعرض أي من البلدين للهجوم.

كما تتهم الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية وشركاؤهما كوريا الشمالية بتزويد روسيا بالأسلحة التقليدية في حربها في أوكرانيا مقابل مساعدات عسكرية واقتصادية، وقد نفت كل من كوريا الشمالية وروسيا هذا الاتهام.