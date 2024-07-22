غداً إطلاق صندوق "فرص الشريعة" للاكتتاب بنحو 10 مليون وثيقة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- أمنية عاصم:

أعلنت الهيئة العامة للرقابة المالية، أن الحجم المبدئي لصندوق شركة أزيموت مصر لإدارة الصناديق ومحافظ الأوراق المالية المستهدف للإصدار يقدر بنحو 10 مليون جنيه موزعة على عدد 10 مليون وثيقة بقيمة اسمية قدرها جنيه واحد للوثيقة.

وتابع البيان، أنه يصدر للجهة المؤسسة وثائق بعدد مليون وثيقة مقابل مساهمتها بالمبلغ المجنب البالغ مليون جنيه ويطرح باقي الوثائق البالغ عددها 9 مليون وثيقة للاكتتاب العام.

وقال أحمد أبو السعد، العضو المنتدب لشركة أزيموت مصر، لمصراوي، إن الشركة ستفتح باب الاكتتاب على صندوق " فرص الشريعة – az " المتوافق مع مؤشر الشريعة الإسلامية غداً.

وأوضح بيان الشركة، أن منهجية استثمار الصندوق التي اعتمدت على تبنى مدير الصندوق منهجية الاستثمار النشط مع التركيز على أسهم مؤشر EGX 33 سواء المدرجة في البورصة المصرية أو في البورصات الأجنبية دون أن يكون مقيداً بأوزان المؤشر.

وأشار البيان، إلى أن صناديق أزيموت مصر للأسهم تفوقت على المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية ومتوسط الصناديق، مضيفاً أن صندوق ABC جاء في المركز الأول بين 28 صناديق الأسهم خلال الست سنوات الماضية.

وأظهرت بيانات الشركة، دورة الشراء والاستيراد حيث الشراء في الصندوق يتم من خلال تحويل الأموال لمتلقي الاكتتاب، بينما تقديم طلبات الاسترداد متاحه يومياً قبل الساعة 12 ظهراً ويعتمد على استيراد القيمة الصافية للأصول NAV بنهاية اليوم ويتم سداده خلال يومي عمل.