بالصور.. الإفراج عن ٧٩ من المحبوسين احتياطياً

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-عمرو صالح:

أفرج اليوم عن 79 شخصا من المحبوسين إحتياطيا، وذلك استجابة لمطالب الحوار الوطني، التي قدمت للنائب العام ووزارة الداخلية.

ومن جانبه توجَّه الحوار الوطني، في بيان صحفي، بالشكر والتقدير للرئيس عبدالفتاح السيسي على الاستجابة للقوى السياسية والإفراج عن 79 من المحبوسين، ما يؤكد اهتمامه بهذا الملف.

وثمَّن الحوار الوطني حرص الرئيس الكبير بمعالجة إشكاليات الحبس الاحتياطي وإحالة هذا الملف للقائمين على الحوار الوطني.

ومن المقررأن يعقد الحوار الوطني غدًا الثلاثاء 23 يوليو 2024 جلستين لمناقشة مدة الحبس الاحتياطي، بدائل الحبس الاحتياطي، موقف الحبس الاحتياطي في حالة تعدد الجرائم وتعاصرها، لتعويض عن الحبس الاحتياطي الخاطئ، وتدابير منع السفر المرتبطة بقضايا الحبس الاحتياطي.