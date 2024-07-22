بـ 165 مليون متر مكعب من الوقود.. البترول: تسجيل استهلاك تاريخي في معدل استهلاك الطاقة السبت الماضي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- حسن مرسي:

أعلن المهندس حمدي عبد العزيز، المتحدث باسم وزارة البترول، عن رقم قياسي جديد في معدل استهلاك الطاقة في البلاد، إذ بلغ إجمالي الاستهلاك المحلي من الوقود نحو 165 مليون متر مكعب مكافئ من الوقود السبت الماضي، ويعد ذلك رقماً قياسياً جديداً في تاريخ مصر لاستهلاك الطاقة.

وأوضح عبد العزيز في مداخلة مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج "على مسؤوليتي" على قناة "صدى البلد"، بأن الرقم الجديد يعكس مدى ارتفاع معدلات استهلاك الطاقة في مصر بشكل كبير وغير مسبوق، وأرجعه إلى الزيادة السكانية الكبيرة والتحسين المستمر في دخل الفرد المصري وارتفاع مستوى المعيشة.

وأكد متحدث البترول، أنه وعلى الرغم من الانخفاض النسبي في إنتاج النفط والغاز الطبيعي في مصر خلال السنوات القليلة الماضية، إلا أن قطاع البترول نجح في تلبية كافة متطلبات واحتياجات القطاعات المختلفة من الطاقة، وخاصةً قطاع الكهرباء الذي يعتمد بشكل أساسي على الغاز الطبيعي في تشغيل محطاته لتوليد الكهرباء.

وأشار أيضاً إلى الجهود المبذولة لزيادة إنتاجية حقول الغاز والبترول في مصر باستخدام أحدث التقنيات التكنولوجية في التنقيب والاستكشاف، بما يساهم في رفع القدرة الإنتاجية للشبكة القومية للغازات وضمان الاكتفاء الذاتي وتحقيق الأمان المستدام للطاقة في مصر.

ونفى عبد العزيز الأنباء المتداولة حول زيادة أسعار المنتجات البترولية خلال الفترة المقبلة، مؤكداً أن هذا الموضوع يخضع لدراسة دقيقة من قبل لجنة متخصصة تقوم بتحليل ودراسة الأوضاع الاقتصادية وسوق الطاقة العالمي وتقلبات الأسعار وتكاليف الإنتاج.

وأضاف بأنه سيتم الإعلان عن أي قرارات تتخذها اللجنة فيما يخص تسعير المنتجات البترولية فور الانتهاء من دراستها.