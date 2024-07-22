كرم جبر: نستهدف وضع ضوابط لتنظيم عمل المنصات.. والتيك توك يحتاج لمعاملة أخرى

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- حسن مرسي:

أكد كرم جبر رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام في مصر أن للمجلس صلاحية الرقابة على المنصات الإعلامية المتنوعة وإصدار التراخيص اللازمة لها، كما أوضح أن المجلس يعمل حاليًا على رصد المحتوى المقدم عبر هذه المنصات للتأكد من التزامها بالمعايير المهنية والاعتبارات الأخلاقية.

وأشار جبر في مداخلته الهاتفية مع برنامج "حضرة المواطن" على قناة الحدث اليوم إلى أن المجلس منح أصحاب المنصات الإعلامية مهلة ثلاثة أشهر لتوفيق أوضاعهم والحصول على التراخيص المطلوبة، وذلك في إطار تنظيم عمل وسائل الإعلام داخل الجمهورية.

وأكد أن الهدف الرئيسي للمجلس هو ضبط المشهد الإعلامي ومساعدة بيئة الاستثمار الواعدة في المجال الإعلامي خلال المرحلة القادمة.

وفيما يتعلق بتطبيق "تيك توك" لمشاركة مقاطع الفيديو، أشار جبر إلى أن التطبيق وغيره من التطبيقات المشابهة تخضع للدراسة والتقييم من قبل المجلس لتحديد مدى مطابقتها للمعايير والأخلاقيات المهنية، وكذلك آليات التعاون معها لضمان تقديم محتوى إعلامي مناسب للشعب المصري.

وحول موقف المجلس من المحتوى غير اللائق أو الخادش للحياء العام، أكد جبر أن المجلس يتعامل مع مثل هذا المحتوى باتخاذ الإجراءات المناسبة لحذف المحتوى واتخاذ إجراءات رادعة ضد المنصة نفسها والقائمين عليها.