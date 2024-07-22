شاهد.. هجوم حصان من الحرس الملكي البريطاني على سيدة وعضها

محمد اسماعيل - القاهرة - وكالات

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات الأخيرة مقطع فيديو يظهر حادثة تعرضت لها سائحة، حيث عضها حصان الحرس الملكي في ذراعها بقوة، مما أدى إلى إغمائها.

وتظهر السائحة في الفيديو وهي ترتدي قبعة بيسبول سوداء وقميصًا لفريق بينك فلويد، وتقف بجانب الجندي خارج متحف سلاح الفرسان الملكي في وسط لندن، وذلك قبل أن يعضها الحصان فجأة وسحبها نحوه أثناء تصويرها، مما تسبب في صراخها من الألم ومحاولة الابتعاد عنه.

وأثناء علاج جروح السائحة بدت وكأنها فقدت الوعي بعد ذلك، حيث ظهرت في الفيديو وهي جالسة على الأرض مستندة إلى السور، تحاول التعافي من الهجوم.

وتوجد بالقرب من موقع الحادث علامات تحذر السياح من أن الخيول "قد تركل أو تعض" وتنبههم بعدم لمس اللجام.

يُذكر أن الحرس الملكي، المعروف باسم حرس الملكة، يتألف من جنود من وحدات مثل حرس القنابل اليدوية، وحرس كولدستريم، والحرس الاسكتلندي، والحرس الأيرلندي، والحرس الويلزي، إذ يرتدون سترات حمراء زاهية و"جلود الدببة"، مما يجعل زيهم الرسمي واحدًا من الرموز الأكثر شهرة في لندن.