"استهدفتها صواريخ إسرائيل".. صحفية لبنانية ترفع شعلة أولمبياد باريس رغم إصابتها (فيديو وصور)

محمد اسماعيل - القاهرة - وكالات

بالرغم من الإصابة البالغة التي تعرضت لها مصورة وكالة" فرانس برس" كريستينا عاصي، في هجوم إسرائيلي استهدف صحفيين جنوب لبنان أكتوبر الماضي، فإنها ظهرت على كرسي متحرك، وهي تحمل الشعلة الأولمبية في فانسان بفرنسا مع زميلها الأمريكي ديلان كولنز الذي أصيب أيضًا في الضربة، وسط تصفيق الحاضرين الذين يستلهمون منها الصبر والمثابرة والاستمرار.

وبُترت ساق كريستينا عاصي (29 عاماً) اليُمنى، إثر إصابتها في جنوبي لبنان، خلال أداء عملها الصحفي، واستشهد مصوّر وكالة "رويترز" اللبناني عصام عبد الله، وأصابت مراسلة "الجزيرة" كارمن جوخدار، ومصوّر القناة إيلي برخيا، وكلاهما لبنانيان، والصحفيين العراقيان ثائر السوداني وماهر نزيه من "رويترز"، بجانب كريستينا وديلان.

وكان المنظّمون طلبوا من "وكالة الصحافة الفرنسية" المشاركة في حمل الشعلة، فأوكلت المهمة للمصوّرة اللبنانية، يرافقها زميلها الصحفي الأمريكي في الوكالة، تكريماً لكل زملائهم الصحفيين الذين فقدوا حياتهم خلال أداء الواجب.

وتتنقّل الشعلة في مشوارها نحو العاصمة الفرنسية بين عدّة محطّات فرنسية استعداداً لانطلاق الألعاب الأولمبية في 26 يوليو.

وتعليقًا على حمل الشعلة، قالت كريستينا في بيان صادر عن وكالة الصحافة الفرنسية: "إنّ حمل الشعلة الأولمبية تجربة عاطفية، خاصة بعد نجاتي من استهداف أثناء قيامي بمهمّة صحافية، قصتي هي مجرد واحدة من بين قصص كثيرة أخرى خلال عام أودى بحياة أكثر من 100 صحفي".

وأضافت: "بحمل هذه الشعلة، نكرّم تضحيات الذين سقطوا ونلفت الانتباه إلى الحاجة الملحة لحماية أولئك الذين يواصلون التغطية رغم الخسائر النفسية والجسدية".



وقال مصوّر الفيديو ديلان كولنز الذي سبق له أن أصيب في يوليو 2023 خلال هجوم مسيرات قرب باخموت في أوكرانيا، "إنه لشرف أن أحمل الشعلة الأولمبية إلى جانب زميلتي كريستينا عاصي بعد عام تقريباً على استهدافنا من الجيش الإسرائيلي عند حدود لبنان. بقاؤنا على قيد الحياة معجزة".

وأضاف: "نحمل الشعلة لتكريم كل أصدقائنا وزملائنا الذين فقدناهم خلال العام المنصرم، وكل الصحافيين الذين قتلوا أو جرحوا عندما كانوا ببساطة، يؤدون عملهم".