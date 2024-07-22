الذهب عند أدنى مستوى في أسبوع مع صعود الدولار وترقب بيانات أميركية

انخفضت أسعار الذهب اليوم إلى أدنى مستوى خلال أسبوع مع صعود الدولار بينما يترقب المتعاملون بيانات اقتصادية أميركية وتصريحات مسؤولي مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) هذا الأسبوع لاستخلاص مزيد من الأدلة على توقيت خفض سعر الفائدة.

وبحلول الساعة 1456 بتوقيت غرينتش، نزل سعر الذهب في التعاملات الفورية 0.5 بالمئة إلى 2387.99 دولار للأوقية (الأونصة)، في حين انخفضت العقود الأميركية الآجلة للذهب 0.4 بالمئة إلى 2389.40 دولار.

وصعد الدولار للجلسة الثالثة على التوالي، مما يجعل الذهب أعلى سعرا أمام حائزي العملات الأخرى.

وتترقب السوق الآن بيانات الناتج المحلي الإجمالي في الربع الثاني في الولايات المتحدة المقرر صدورها يوم الخميس، بالإضافة إلى بيانات نفقات الاستهلاك الشخصي المقرر صدورها يوم الجمعة.

وسيركز المستثمرون أيضا على تعليقات رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي جيروم باول في ختام اجتماع المركزي الأميركي الذي يعقد يومي 30 و31 تموز، إذ تتوقع الأسواق المالية بالكامل خفض تكاليف الاقتراض بواقع 25 نقطة أساس في أيلول، وفقا لأداة فيد ووتش التابعة لسي.إم.إي.

وبلغت أسعار الذهب أعلى مستوى على الإطلاق الأسبوع الماضي عند 2483.60 دولار بفضل تزايد فرص تيسير السياسة النقدية الأميركية هذا العام.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، انخفضت الفضة في المعاملات الفورية نحو1.1 بالمئة إلى 28.94 دولار للأوقية، بعد أن هبطت قرابة خمسة بالمئة الأسبوع الماضي.

ونزل البلاتين 1.8 بالمئة إلى 945.50 دولار في حين انخفض البلاديوم 0.4 بالمئة إلى 902.69 دولار.