انفجار جراء تسرب للغاز في مركز للتسوق في بلدة أبشيرونسك في روسيا

وقع انفجار جراء تسرب للغاز في مركز للتسوق في بلدة أبشيرونسك التابعة لمدينة كوبان في إقليم كراسنودار جنوب غربي روسيا، أسفر عن وقوع عدد من الجرحى.
واشار حاكم مدينة كوبان فينيامين كوندراتيف، الى ان "تواصل فرق الإنقاذ إزالة الأنقاض جراء الانفجار الذي وقع في مركز التسوق ببلدة أبشيرونسك جراء تسرب غاز".
وانهارت جراء الانفجار هياكل المبنى على مساحة 100 متر مربع تقريبا، أعقبها حريق كبير على مساحة 30 مترا تم إخماده بالكامل وأصيب 3 أشخاص، وفيما تم إنقاذ شخص من تحت الأنقاض.
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