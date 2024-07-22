السناتور مانشين لم يحدد موقفه بعد من منافسة هاريس على الترشح للرئاسة الأميركية

ذكر السناتور الأميركي جو مانشين اليوم إنه لا يستبعد خوض المنافسة على الفوز بترشيح الحزب الديمقراطي لانتخابات الرئاسة 2024 سواء أمام نائبة الرئيس كاملا هاريس، أو أي من أعضاء الحزب بعد انسحاب الرئيس جو بايدن من السباق.

واوضح مانشين، وهو مستقل انشق عن الحزب الديمقراطي، في مقابلة مع شبكة "سي.إن.إن" التلفزيونية، إنه "لم يفكر جديا في إعادة تسجيل نفسه كعضو بالحزب الديمقراطي".

وقال ردا على سؤال عما إذا كان سيترشح أمام هاريس التي أعلن بايدن دعمه لها أمس الأحد "لا أعرف".