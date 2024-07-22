ذكر السناتور الأميركي جو مانشين اليوم إنه لا يستبعد خوض المنافسة على الفوز بترشيح الحزب الديمقراطي لانتخابات الرئاسة 2024 سواء أمام نائبة الرئيس كاملا هاريس، أو أي من أعضاء الحزب بعد انسحاب الرئيس جو بايدن من السباق.
واوضح مانشين، وهو مستقل انشق عن الحزب الديمقراطي، في مقابلة مع شبكة "سي.إن.إن" التلفزيونية، إنه "لم يفكر جديا في إعادة تسجيل نفسه كعضو بالحزب الديمقراطي".
وقال ردا على سؤال عما إذا كان سيترشح أمام هاريس التي أعلن بايدن دعمه لها أمس الأحد "لا أعرف".
كانت هذه تفاصيل خبر السناتور مانشين لم يحدد موقفه بعد من منافسة هاريس على الترشح للرئاسة الأميركية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.