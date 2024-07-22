زلزال بقوة 4.7 درجات ضرب ولاية "جناق قلعة" غرب تركيا

افادت "وكالة الأنباء الألمانية"، عن "ضرب زلزال بقوة 4.7 درجات على مقياس "ريختر"، اليوم الاثنين، ولاية "جناق قلعة" غرب تركيا".
وأوضحت إدارة الكوارث والطوارئ التركية "آفاد" في بيان لها، أن "الهزة الأرضية وقعت في قضاء "أزينه" بولاية "جناق قلعة" غرب تركيا، على عمق 23ر10 كيلومتر"، وفقا لوكالة أنباء الأناضول التركية.
وأشارت "آفاد" إلى أنه "لم يتم الإبلاغ عن وقوع خسائر بشرية ومادية حتى الآن".
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