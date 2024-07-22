بلينكن بدأ جولة آسيوية جديدة في مسعى لإعادة تأكيد هيمنة الولايات المتحدة

بدأ وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن جولة آسيوية جديدة في مسعى لإعادة تأكيد هيمنة الولايات المتحدة على خلفية تزايد نفوذ الصين.

واشار نائب وزير الخارجية لشؤون شرق آسيا، دانييل كريتنبرينك، الى إن "الرسالة التي سينقلها وزير الخارجية إلى المنطقة هي أن أميركا والإدارة الحالية مهتمة جداً بمنطقة المحيطين الهندي والهادئ منذ اليوم الأول لتسلمها الحكم، وأننا قمنا بتكثيف التزامنا فيها بشكل ملحوظ".

وتشمل الجولة فيتنام ولاوس واليابان والفيليبين وسنغافورة ومنغوليا.

ويستهل بلينكن جولته في فيتنام حيث سيشارك في جنازة الأمين العام للحزب الشيوعي الفيتنامي نغوين فو ترونغ، مؤكدا على "متانة الشراكة الاستراتيجية" مع فيتنام.