البرازيل: انسحاب بايدن سيحول موقف الحزب الديمقراطي من الدفاع إلى الهجوم

الشارقة - اميمة ياسر - تتوقع حكومة الرئيس البرازيلي لويس إيناسيو لولا دا سيلفا أن يغير قرار الرئيس الأمريكي جو بايدن بالانسحاب من السباق الرئاسي في انتخابات 2024 ، موقف حزبه الديمقراطي من الدفاع إلى الهجوم، نافية ما تردد من أن الظروف أصبحت الآن مواتية لمنافسه الرئيس السابق دونالد ترامب ، وذلك حسبما أفادت صحيفة فولها دي ساو باولو نقلا عن مستشارين للرئيس البرازيلي.

وقالت بلومبرج إن التوقعات البرازيلية تشير إلى أن الديمقراطيين سيتمكنون من الإعلان عن اختيار مرشح منافس قبل انعقاد المؤتمر الوطني لحزبهم.

ونقلت بلومبرج عن صحيفة "أو استادو دو ساوباولو " قولها إن أعضاء الحكومة البرازيلية أبدوا تفاؤلاً بهذا الإعلان .

وأعرب مسؤولون حكوميون عن تعاطفهم مع نائبة الرئيس الأمريكي كامالا هاريس ، التي حصلت على دعم بايدن لتصبح مرشحة الحزب الديمقراطي في الانتخابات الرئاسية المقررة هذا العام.

ونقلت صحيفة "فولها دي ساوباولو " عن مستشارين للرئيس لولا ديسيلفا قولهم إن الانتخابات الأمريكية وخاصة احتمال فوز ترامب تثير مخاوف داخل القصر الرئاسي البرازيلي ، ليس فقط بسبب الصدام الأيديولوجي مع لولا ، ولكن كذلك لقربه من الرئيس البرازيلي السابق جايير بولسونارو.