شكرا لقرائتكم خبر عن زلزال يضرب غربي تركيا بقوة 4.7 درجة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - ضرب زلزال بلغت قوته 4.7 درجة على مقياس ريختر، اليوم الاثنين، ولاية جناق قلعة غربي تركيا.

ووقع الزلزال في قضاء أزينه على عمق 10.23 كيلومترات. زلازل تركيا ولم ترد أنباء عن وقوع خسائر بشرية ومادية حتى الآن، بحسب إدارة الكوارث والطوارئ التركية.

وقبل نحو شهر كان ضرب زلزال بقوة 4.3 درجة على مقياس ريختر، اليوم، ولاية كهرمان مرعش جنوب تركيا.

ووقع الزلزال آنذاك في منطقة كوكسون، على عمق 7 كيلومترات. ولم ترد إلى الآن تقارير عن وقوع أضرار مادية أو بشرية جراء الزلزال.