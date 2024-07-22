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"بايدن يناضل".. أبرز تصريحات كامالا هاريس في أول ظهور لها بعد انسحابه

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اليوم - الدمام 0 تبليغ

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الدمام - شريف احمد - قالت كامالا هاريس نائبة الرئيس الأمريكي جو بايدن في أول ظهور لها بعد انسحابه من السباق الرئاسي، إن ميراث بايدن لا يضاهى في التاريخ المعاصر.
وذكرت أن بايدن سيتعافى وسيعود لأداء مهامه على أكمل وجه.

بايدن يناضل

وأوضحت أن الرئيس بايدن يناضل من أجل مصلحة الشعب الأميركي.
كما أكدت أنه لا يمكن لأحد أن ينجز ما حققه بايدن خلال ولايته الرئاسية
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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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