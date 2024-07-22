زلزال يضرب غرب تركيا

ابوظبي - سيف اليزيد - ضرب زلزال بقوة 4,7 درجات على مقياس ريختر، اليوم الاثنين، ولاية "جناق قلعة" غربي تركيا.

وأوضحت إدارة الكوارث والطوارئ التركية، في بيان، أن الهزة الأرضية وقعت في قضاء "أزينه" على عمق 10,23 كيلومتر، وفقا لوكالة أنباء الأناضول التركية.

وأشارت إدارة الكوارث والطوارئ إلى أنه لم يتم الإبلاغ عن وقوع خسائر بشرية ومادية حتى الآن.

يذكر أن زلزالين بقوة 7,7 درجة و7,6 درجة على مقياس ريختر ضربا جنوب شرق تركيا وشمال سوريا في السادس من فبراير العام الماضي، وتلتهما آلاف الهزات الأرضية.

في المجمل، لقي أكثر من 57 ألف شخص حتفهم في البلدين وأصبح أكثر من مليوني شخص بلا مأوى.