الصقور يتألقون في 2024 RIAT

وشارك الفريق بخيمة خاصة في المعرض، شهدت حضوراً كثيفاً كنقطة التقاء بين الزوار والفريق، ومكاناً للتواصل والتفاعل الثقافي، إضافة إلى تقديم القهوة السعودية، وعدد من الهدايا التذكارية.
ومن المتوقع أن يستقطب RIAT 2024 آلاف الزوار كما في RIAT 2023، الذي جذب أكثر من 150.000 زائر، وشهدوا عرض 253 طائرة على مدار ثلاثة أيام، مع مشاركة أكثر من 56 فريقاً من مختلف دول العالم في العروض الثابتة والجوية.
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