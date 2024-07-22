مسئوول مقدوني: المملكة أصبحت مركزا لنشر الإسلام الوسطي

وأشار في تصريح صحفي إلى أن توقيع مذكرة التفاهم والتعاون بين الاتحاد الإسلامي ووزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، أمس، جاء نتيجة للعلاقات القوية بين الاتحاد والوزارة، مقدمًا الشكر لخادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز، ولولي العهد رئيس مجلس الوزراء، الأمير محمد بن سلمان، على جهودهما المخلصة لخدمة المسلمين بالعالم والدفاع عن قضاياهم.
وأشاد رئيس الاتحاد الإسلامي بما تقدمه حكومة المملكة من خدمات عظيمة وكبيرة للحرمين الشريفين وقاصديهما من الحجاج والمعتمرين وحرصها الكبير على سلامة وراحة ضيوف الرحمن.
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