شكرا لقرائتكم خبر عن "المستقلين الجدد": إخلاء سبيل 79 من المحبوسين دفعة قوية للحوار الوطنى والان مع تفاصيل الخبر

أكد حزب المستقلين الجدد أن قرار الجهات المختصة بإخلاء سبيل 79 من المحبوسين احتياطيا، يعطي دفعه للحوار الوطني والذى المقرر أن يناقش قوانين الحبس الاحتياطي غدا.

وأشاد الدكتور هشام عنانى رئيس الحزب بقرار اخلاء السبيل، مشيرا إلى أن قرارات العفو الرئاسي وإخلاء السبيل تأتى كتأكيد على مصداقيه الدولة فى دعمها لحريى الإنسان المصرى.

وأضاف "عناني" أن التناغم بين الحوار الوطني والحكومة، ومحاوله الحكومة تنفيذ توصيات الحوار الوطني هو أمر مطلوب وحيوي.

ومن جانبه، ثمن الدكتور حمدي بلاط نائب رئيس الحزب قرار إخلاء السبيل، مطالبا بالمزيد من تلك القرارات،وقرارات العفو الرئاسي التي تعزز دور الحوار الوطني وتزيد من مصداقيته الدولة لدي المواطن البسيط.

وطالب الحزب بتنفيذ مثل تلك القرارات بوتيرة أسرع و تنفيذ ما سينتهي إليه الحوار الوطني من توصيات بهذا الشأن .