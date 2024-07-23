شكرا لقرائتكم خبر عن عضو محلية النواب: الإفراج عن محبوسين احتياطيا يعزز مناخ الثقة في الحوار الوطني والان مع تفاصيل الخبر

ثمن النائب حسام أبو زيد، عضو لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، قرار إخلاء سبيل عن 79 من المحبوسين احتياطيا، مؤكدا أنه جاء في توقيت مهم للغاية، بالتزامن مع استعداد الحوار الوطني لعقد جلسات متخصصة ، لتعديل قانون الاجراءات الجنائية، والخروج بتوصيات حول ملف الحبس الاحتياطي، الذي أكد مجلس الأمناء في بيانه الأخير على رفعها إلى رئيس الجمهورية مباشرة، مثمنا حرص الرئيس عبد الفتاح السيسي، على إحالة ملف الحبس الاحتياطي للقائمين على الحوار الوطني، لإجراء حوار مجتمعي حوله بحضور مختلف القوى السياسية وكافة الأطياف والتيارات.

وقال عضو لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إن قرار الإفراج عن المحبوسين اليوم، يؤكد اهتمام الدولة بملف حقوق الإنسان، وتطبيق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، لافتا إلى أن تلك القرارات تؤكد مدى حرص القيادة السياسية على الاستجابة لأهداف الحوار الوطني الذي أطلق من أجلها، ويعكس التزام الدولة بالمضي قدما في مسيرة الإصلاح السياسي.

ولفت النائب إلى أن الافراج عن المحبوسين احتياطيا، يستهدف بناء مجتمع سليم متوزارن يتسم بالعدالة والتسامح، مؤكدا أن القرارعزز مناخ الثقة في الحوار الوطني، يؤكد حرص القيادة السياسية على استمرار حالة الحوار ، ويفتح المجال أمام جميع المواطنين للمشاركة في بناء الجمهورية الجديدة، لافتا الى أهمية استمرار دمج المفرج عنهم في اقتصاديا واجتماعيا، وفتح الطريق أمامهم للمشاركة في الشأن العام.