شكرا لقرائتكم خبر عن برلمانية حماة الوطن: إخلاء سبيل المحبوسين احتياطيا انتصار للحوار الوطني والان مع تفاصيل الخبر

رحب النائب أشرف أبو النصر، نائب رئيس الهيئة البرلمانية بحزب حماة الوطن بمجلس الشيوخ، بقرارالجهات المختصة بإخلاء سبيل 79 من المحبوسين احتياطياً، مؤكدا أن القرار يعكس التزام الدولة بتوجيهات الرئيس وبمبادئ الحوار الوطني، ويعتبر خطوة هامة نحو تحقيق الاستقرار السياسي والاجتماعي في مصر.

وقال النائب أشرف أبو النصر إن اخلاء سبيل هذه الدفعة من المحبوسين هو انتصار لنتائج الحوار الوطني، يعزز مناخ الثقة بين الحكومة والمواطنين، كما أن هذا القرار يؤكد أن القيادة السياسية تستجيب لمطالب الشعب وتسعى لتلبية تطلعاته، مما يعزز من الولاء والانتماء الوطني.

وأضاف أبو النصر أن هذا القرار ليس مجرد خطوة إنسانية، بل هو جزء من رؤية أوسع تهدف إلى بناء مجتمع يتسم بالعدالة والتسامح، بالإضافة إلى أن استجابة الرئيس لمطالب مجلس أمناء الحوار الوطني والقوى السياسية تعكس حرصه على تعزيز الحريات واحترام حقوق الإنسان، وهي عوامل أساسية لتحقيق التنمية المستدامة.

وأشار النائب إلى أن الحوار الوطني أصبح منصة تفاعلية تساهم في فتح آفاق جديدة للتعاون والتفاهم بين مختلف فئات المجتمع، مؤكدا أن هذه المبادرة تعزز من الوحدة الوطنية وتساهم في تحقيق الاستقرار السياسي والاجتماعي، وهو ما يسهم بدوره في جذب الاستثمارات وتحقيق التنمية الاقتصادية.

أكد أبو النصر أن قرار الإفراج عن المحبوسين يعكس التزام الدولة بالمضي قدمًا في مسيرة الإصلاح السياسي، كما أن هذه الخطوة تعزز من مناخ الثقة بين الحكومة والمواطنين وتفتح المجال لمزيد من الإصلاحات التي تهدف إلى تحقيق العدالة الاجتماعية والتنمية الشاملة.

واختتم النائب أشرف أبو النصر بيانه بالإشادة بالقيادة الحكيمة للرئيس عبد الفتاح السيسي، والتي تسعى جاهدة لتحقيق تطلعات الشعب المصري. وأكد أن هذه الخطوات تعزز من مكانة مصر على الساحة الدولية وتؤكد التزامها بمبادئ حقوق الإنسان والعدالة الاجتماعية، مما يعزز من قوتها وتماسكها كدولة رائدة في المنطقة.