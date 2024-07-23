قوات التحالف تعزز قواعدها في سوريا

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أدخلت قوات التحالف الدولي عشرات الشاحنات المغلقة والمدرعات المحملة بمعدات عسكرية وعربات، يرجح أنها منصات لإطلاق الصواريخ، إضافة إلى شاحنات تحمل مواد لوجستية إلى قواعدها بريف الحسكة، في شمال شرق سوريا. ووفق ما نشره المرصد السوري لحقوق الإنسان على موقعه الالكتروني أمس، تواصل قوات التحالف الدولي تعزيز قواعدها داخل الأراضي السورية، برا وجوا بشكل مستمر. وأشار المرصد، ومقره لندن، إلى أن قوات التحالف الدولي دفعت بتعزيزات عسكرية جديدة لقواعدها العسكرية في ريف الحسكة، حيث استقدمت 25 شاحنة تحمل على متنها صهاريج وقود وصناديق مغلقة ومعدات لوجستية، عبر معبر الوليد الحدودي قادمة من كردستان العراق، وتوجهت الشاحنات باتجاه القواعد العسكرية في ريف الحسكة.

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