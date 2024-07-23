الجيش الصومالي يحبط هجوما إرهابيا في جنوب البلاد

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أحبط الجيش الصومالي صباح أمس هجوما إرهابيا شنته عناصر «ميليشيات الخوارج» على منطقة هربولي في مدينة أفمدو بمحافظة جوبا السفلى في جنوب البلاد.

وذكرت وكالة الأنباء الصومالية (صونا) أن «القوات كبدت العناصر الإرهابية التي حاولت شن الهجوم الفاشل خسائر فادحة في الأرواح، كما تواصل مطاردة الفارين في الغابات».

ويستخدم الصومال عبارة «ميليشيات الخوارج» للإشارة إلى حركة الشباب.

وتشن الحركة هجمات تهدف إلى الإطاحة بالحكومة الصومالية للاستيلاء على الحكم وتطبيق الشريعة الإسلامية على نحو صارم.