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الجيش الصومالي يحبط هجوما إرهابيا في جنوب البلاد

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- بواسطة أيمن الوشواش - أحبط الجيش الصومالي صباح أمس هجوما إرهابيا شنته عناصر «ميليشيات الخوارج» على منطقة هربولي في مدينة أفمدو بمحافظة جوبا السفلى في جنوب البلاد.

وذكرت وكالة الأنباء الصومالية (صونا) أن «القوات كبدت العناصر الإرهابية التي حاولت شن الهجوم الفاشل خسائر فادحة في الأرواح، كما تواصل مطاردة الفارين في الغابات».

ويستخدم الصومال عبارة «ميليشيات الخوارج» للإشارة إلى حركة الشباب.

وتشن الحركة هجمات تهدف إلى الإطاحة بالحكومة الصومالية للاستيلاء على الحكم وتطبيق الشريعة الإسلامية على نحو صارم.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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