18 قتيلا في هجوم مسلح غرب نيجيريا

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وقال رئيس منطقة «كاستينا-ألا» جوستين شاكو، إن الهجوم نفذه مجهولون أمس في المنطقة بولاية بينو، مشيرا إلى أن 18 شخصا لقوا حتفهم في الهجوم، وأصيب عدد كبير، وأوضح أن حكومة الولاية أرسلت قوات أمنية إضافية إلى المنطقة بعد الهجوم.
وتواجه نيجيريا أخيرا هجمات تشنها عصابات مسلحة، وكذلك تنظيمات إرهابية مثل «بوكو حرام» المرتبطة بـ«داعش» في أجزاء مختلفة من البلاد، ويستهدف المسلحون بشكل عام القرى والمدارس والمسافرين في شمال البلاد ويطالبون بفدية.
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