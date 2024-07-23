استدعاء رئيس وزراء إسبانيا في قضية جنائية

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أفاد بيان للمحكمة بأنه تم استدعاء رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز للإدلاء بشهادته في تحقيق جنائي يخص المعاملات التجارية لزوجته. ونقلت وكالة بلومبيرج للأنباء عن بيان المحكمة، الذي أرسل عبر البريد الالكتروني، قوله إن القاضي خوان كارلوس بينادو أفاد بأن سانشيز سيتعين عليه الإدلاء بشهادته يوم 30 يوليو، وقال البيان إن القاضي سيتوجه إلى مقر الحكومة بقصر مونكلوا بمدريد للاستماع إلى شهادة سانشيز.

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