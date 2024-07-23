ميقاتي: اتصالات دبلوماسية بهدف تمديد هادئ لولاية «اليونيفيل»

ابوظبي - سيف اليزيد - بيروت (الاتحاد)

قال رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية نجيب ميقاتي، أمس، إن التطورات الميدانية الحاصلة في الأيام الأخيرة تدعو إلى الحذر، مشيراً إلى مواصلة البحث مع المعنيين لمنع تفلت الأمور.

وأضاف ميقاتي، أمام زواره في مقر الحكومة، أمس، إنه لا يمكن القول إن هناك تطمينات وضمانات لأن لا أحد يضمن نوايا الإسرائيليين ولكننا نواصل السعي الحثيث لمعالجة الوضع.

وحول ملف التجديد للقوات الدولية العاملة في جنوب لبنان «اليونيفيل»، قال ميقاتي: «إننا نواصل الاتصالات الدبلوماسية من أجل تأمين تمديد هادئ لولاية اليونيفيل التي نقدر عالياً الدور الأساسي الذي تقوم به في الجنوب والتعاون المثمر بينها وبين الجيش».

وتابع: «من خلال الاتصالات التي أجريناها لمسنا حرصاً على المحافظة على هذا الدور لا سيما في الظروف الدقيقة التي يمر بها الجنوب».

وثمن ميقاتي «الدعم الكامل الذي يقدمه العراق للبنان في مختلف المجالات واستعداد الحكومة العراقية لتفعيل التعاون الثنائي الحالي بين البلدين والانطلاق نحو آفاق جديدة من العلاقات».