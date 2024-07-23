المستشار الألماني: هاريس «سياسية تتمتع بالخبرة والكفاءة»

ابوظبي - سيف اليزيد - برلين (رويترز)

قال متحدث باسم الحكومة الألمانية أمس، إن المستشار أولاف شولتس يعد كامالا هاريس نائبة الرئيس الأميركي «سياسية تتمتع بالخبرة والكفاءة».

جاء ذلك بعد أن أطلقت هاريس حملتها الانتخابية بدعم من الرئيس الأميركي جو بايدن الذي أعلن انسحابه من السباق الرئاسي أمس الأحد.

وأحجم عدد من المتحدثين التعليق على ما إذا كانت الحكومة الألمانية تفترض أن هاريس ستكون مرشحة الحزب «الديمقراطي» للرئاسة، وقالوا إن الحكومة تستعد لجميع الاحتمالات، ومنها فوز دونالد ترامب بالرئاسة للمرة الثانية.