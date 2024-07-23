مقتل العشرات في اشتباكات بين القوات الصومالية وحركة «الشباب»

ابوظبي - سيف اليزيد - دينا محمود (عواصم)

أكد مسؤولون صوماليون، أمس، أن عشرات المقاتلين قُتلوا في اشتباكات، أمس، بجنوب الصومال عندما حاول مسلحو الحركة اجتياح ثلاث قواعد عسكرية.

وقال مسؤول أمني محلي إن القوات الحكومية صدت الهجمات وفجرت بأمان أربع سيارات ملغومة على بعد نحو 80 كيلومتراً جنوب غربي مدينة كيسمايو الساحلية في ولاية جوبالاند. وأظهرت مقاطع مصورة نشرها مسؤولو الولاية ما لا يقل عن 35 جثة قرب قرية بولو-حاجي.

وقالت الحكومة، في بيان نشرته وكالة الأنباء الوطنية الصومالية «صونا»: «نشكر القوات الاتحادية وقوات جوبالاند التي قتلت أكثر من 80 من مقاتلي حركة الشباب وغنمت أسلحتهم».

وقال فارح حسين، وهو مسؤول عسكري، إن خمسة جنود قتلوا. وأضاف: «تلقينا معلومات عن قدوم الشباب فخرجنا من القواعد الثلاث ثم حاصرنا مقاتلي الحركة وقتلنا العشرات منهم.. أحصيت 30 قتيلاً من الشباب ورأيت المزيد من الجثث ملقاة أمامي».

يأتي ذلك، فيما حذر خبراء غربيون من أن مناطق النفوذ الرئيسة للتنظيمات الإرهابية الناشطة حالياً في القارة السمراء تتوزع بين الصومال في منطقة القرن الإفريقي بشرقي هذه البقعة من العالم، ومنطقة الساحل الواقعة في الشطر الغربي منها، والتي ارتفع فيها عدد الهجمات الإرهابية، بنسبة تقارب 400 في المئة، في الفترة ما بين عاميْ 2012 و2020.

وأوضحوا أنه في الصومال تتمركز مجموعات تدين بالولاء لـ «القاعدة»، وعلى رأسها حركة الشباب، التي يتراوح عدد مسلحيها ما بين 10 آلاف و12 ألف عنصر، وتُوصَف بأنها أكثر التنظيمات الدموية في أفريقيا، قدرة من حيث الموارد المالية. وحذروا أيضاً من أن لدى «داعش» مجموعات إرهابية فرعية تابعة له في «الساحل» والغرب الأفريقي بوجه عام، وسط تقديرات من جانب الخبراء، تفيد بأن تلك التنظيمات ترى أن البيئة السياسية والأمنية والاجتماعية في أفريقيا، ملائمة لنشر أفكارها المتطرفة وتجنيد المزيد من العناصر.

وأوضحوا أنه على مدار الفترة الماضية دُرِبَ إرهابيو تلك التنظيمات على أساليب من شأنها تقليص مخاطر تعرضهم لهجمات الطائرات المُسيَّرة، التي صارت تُستخدم على نحو متزايد، لمهاجمة معاقلهم.

ويشمل ذلك أيضاً، وفقا لمتخصصين في شؤون الجماعات المتطرفة والإرهابية، كيفية زيادة كميات السلاح والعتاد التي تحصل عليها هذه المجموعات، لتمكينها من مواصلة تنفيذ اعتداءاتها الإجرامية، بما يشمل تصنيع مُسيَّرات بدائية أيضاً.