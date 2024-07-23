المقاومة تضيء سماء حيفا بالصواريخ وتستهدف مستوطنة تسوريائيل

ياسر رشاد - القاهرة - افادت قناة 14 العبرية، بأن صواريخ المقاومة سقطت في مستوطنة "تسوريائيل" في حيفا حيث وقعت أضرار في البنية التحتية والحدث لا يزال قيد التحقيق.

مستعمرة "تسوريائيل" التي تستهدفها المقاومة للمرة الأولى تبعد عن الحدود اللبنانية - الفلسطينية 7 كلم وتقع في الجليل الغربي



واكدت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية: قصف عنيف على الجليل الغربي وسقوط صواريخ في مناطق لم يتم إخلاؤها.

وقالت وسائل إعلام إسرائيلية: إصابة حافلة بشظايا صاروخ سقط في مستوطنة "تسوريائيل" في الجليل الغربي.

واوضحت وسائل إعلام إسرائيلية: سقوط إصابتين جراء انفجار صاروخ في مستوطنة "تسوريائيل" في الجليل الغربي.