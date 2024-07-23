حزب الله يتبنى 7 عمليات ضد الاحتلال آخرها استهداف تسوريائيل

ياسر رشاد - القاهرة - تبنى حزب الله في لبنان منذ صباح يوم الاثنين 7 عمليات، استهدفت مواقع ومستوطنات وانتشار جيش العدو الإسرائيلي عند الحدود اللبنانية الفلسطينية ومن ضمن العمليات 4 استهدافات ردا على الاعتداءات العدو على القرى الجنوبية الصامدة والمنازل المدنية الآمنة، وختمت عملياتها باستهداف مستعمرة تسوريائيل ضمن بنك اهداف المقاومة.

وقال حزب الله في بيانه : دعمًا للشعب الفلسطيني الصامد في قطاع غزّة وإسنادًا لمقاومته الباسلة ‌‌‏والشريفة، نفّذت المقاومة الإسلامية عددًا من العمليات ضد مواقع وانتشار جيش العدو الإسرائيلي عند الحدود اللبنانية الفلسطينية بتاريخ الاثنين 22-07-2024، وفقًا للآتي:



عمليات حزب الله يوم الاثنين:

1- استهداف موقع المالكية بمسيرة هجومية انقضاضية أصابت ‏إحدى دشمه ممّا أدى إلى تدمير جزء منها واشتعال النيران فيها.

2- الساعة 17:45 استهداف التجهيزات ‏التجسسية في موقع الرادار في مزارع شبعا اللبنانية المحتلة بالأسلحة المناسبة واصابتها إصابة مباشرة مما أدى الى تدميرها.

3- الساعة 17:50 استهداف التجهيزات ‏التجسسية في موقع الراهب بالأسلحة المناسبة واصابتها إصابة مباشرة.

4- استهداف مبنى يستخدمه جنود العدو في ‏مستعمرة المنارة بالأسلحة المناسبة واصابته إصابة مباشرة واندلاع النيران فيه، كردٍ على ‌‏‌‌‏اعتداءات العدو الإسرائيلي على القرى الجنوبية الصامدة والمنازل الآمنة وخصوصاً في بلدة ياطر.

5- استهداف مبان يستخدمها جنود العدو في ‌‏مستعمرة المطلة بالأسلحة المناسبة واصابتها إصابة مباشرة واندلاع النيران فيها، كردٍ على ‌‌‏‌‌‏اعتداءات العدو الإسرائيلي على القرى الجنوبية الصامدة والمنازل الآمنة وخصوصاً في بلدة الخيام.

6- ادخال مستوطنة تسوريال ‏على جدول نيران المقاومة الإسلامية وقصفها لأول مرة بعشرات صواريخ الكاتيوشا، كردٍ على ‌‌‏‌‌‏اعتداء ‏العدو الإسرائيلي الذي طال المدنيين في بلدة حانيين وإصابة عائلة فيها.

7- استهداف مبان يستخدمها جنود العدو ‏في ‏مستعمرة المنارة بالأسلحة المناسبة واصابتها إصابة مباشرة، كردٍ على ‌‌‏‌‌‏اعتداءات العدو الإسرائيلي على القرى الجنوبية الصامدة والمنازل الآمنة وخصوصاً في بلدة عيتا ‏الشعب.

