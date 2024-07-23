رابط إعلان نتيجة رياض الأطفال بالمدارس الرسمية والمتميزة للغات في الجيزة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب_محمد فتحي:

أكد أشرف سلومة وكيل وزارة التربية والتعليم بالجيزة، أنه تم إعلان نتيجة الصف الأول رياض الأطفال للمدارس الرسمية للغات والمتميزة للغات للعام الدراسى 2024 / 2025، وللتعرف على النتيجة يتم الدخول على موقع المديرية اضغط هنا

وأضاف: البحث على الموقع يكون بالرقم القومى للطالب، وعند قبول نتيجة الطالب على الموقع يجب طباعة استمارة النتيجة واستمارة التقدم وتقديمهم للمدرسة المقبول بها وهي من ضمن الأوراق المطلوبة ثم التوجة للمدرسة لاستكمال باقى الإجراءات.