سميرة عبدالعزيز : مستعدة لإعادة تقديم برنامج "قال الفيلسوف" للإذاعة المصرية من دون مقابل -صور



محمد اسماعيل - القاهرة - الإسكندرية - محمد البدري:

أبدت الفنانة والإذاعية سميرة عبد العزيز استعداداها لإعادة تقديم البرنامج الإذاعي الشهير "قال الفيلسوف" للإذاعة المصرية من دون مقابل.

جاء ذلك خلال ندوة نظمتها مكتبة الإسكندرية مساء اليوم الإثنين، بعنوان "برامج إذاعية في الوجدان"، ضمن فعاليات البرنامج الثقافي لمعرض مكتبة الإسكندرية للكتاب في نسخته التاسعة عشر، بمشاركة الشاعر الدكتور فوزي خضر وأدارت اللقاء هدير الجندي.

وقالت الفنانة سميرة عبدالعزيز إنها قدمت برنامج قال الفيلسوف الشهير لمدة 30 عاما وحقق شهرة واسعة لدى كل فئات الشعب المصري.

وأضافت أنها بدأت مسيرتها الفنية والإذاعية من مدينة الإسكندرية، لافتة إلى أنها وولدت وتلقت تعليمها في الإسكندرية .

واستعرضت ذكرياتها في العمل بالاذاعة، مشيرة إلى أنها انتقلت من العمل في إذاعة الاسكندرية إلى القاهرة حيث قدمت برنامج أماكن لها تاريخ.

وأكدت الفنانة والإذاعية القديرة ضرورة اهتمام الأسر بتثقيف أبنائهم من خلال قراءة الكتب ومناقشتها.

من جانبه، استعرض الدكتور فوزي خضر، رحلة الإذاعة المصرية منذ البداية في ثلاثينات القرن الماضي، مشيراً إلى أنه كتب للإذاعة المصرية وكذلك للتليفزيون.

وأشار خضر إلى أنه قام بعمل برنامج خاص عن مكتبة الإسكندرية القديمة قبل إعادة إحيائها، لافتا إلى أنه حرص على تعلم كتابة المسلسلات الإذاعة والتي تحتاج إلى أدوات خاصة حتى يتمكن المستمع من معايشة الأجواء في المسلسل.

وأوضح أنه أعد برنامجا بعنوان "كتابُ عربيّ علّم العالم" لافتا إلى أنه تم تسجيل أكثر من ٣ آلاف حلقة وجرى إذاعتها في العديد من الدول العربية.

وقال إن فكرة البرنامج كانت تهدف إلى تسليط الضوء على العلماء العرب القدامى والذين كانت لهم إسهامات علمية كبيرة ولكن الغرب نسبها لنفسه ومن هنا جاءت فكرة تسليط الضوء على إسهامات العلماء العرب.

وأوضح أن البرنامج تمت كتابته بلغة عربية بسيطة حتى تصل إلى جميع الفئات على اختلاف ثقافتهم، مشيراً إلى أن البرنامج نال أشادات واسعة من كبار المثقفين مثل نجيب محفوظ.

يذكر أن معرض مكتبة الإسكندرية الدولي للكتاب في نسخته التاسعة عشرة يشهد مشاركة 77 دار نشر مصرية وعربية، ويمتد المعرض خلال الفترة من 15 يوليو حتي 28 يوليو الجاري، وذلك بالتعاون مع الهيئة المصرية العامة للكتاب واتحادي الناشرين المصريين والعرب.

وأعلن الدكتور أحمد زايد عن إطلاق «جائزة مكتبة الإسكندرية للقراءة» تحت شعار «عش ألف عام مع القراءة»، وذلك خلال كلمته الافتتاحية لمعرض معرض مكتبة الإسكندرية الدولي للكتاب.

وقال إن الجائزة سنوية وموجهة لكل أطياف الشعب المصري، وتختص بالفئة العمرية من 18 حتي 40.