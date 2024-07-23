القوات الروسية تدمر مسيرتين أوكرانيتين فوق مقاطعة بيلجورود

محمد اسماعيل - القاهرة - موسكو (د ب أ)

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الاثنين، أن الدفاعات الجوية الروسية، أسقطت مسيرتين أوكرانيتين فوق أراضي مقاطعة بيلجورود الروسية.

وجاء في بيان وزارة الدفاع الروسية: "في حوالي الساعة 18:30 بتوقيت موسكو، تم إحباط محاولة أخرى قام بها نظام كييف لتنفيذ هجوم إرهابي باستخدام طائرات مسيرة ضد منشآت داخل روسيا"، وفقا لوكالة أنباء "سبوتنيك" الروسية.

وأكد البيان أن منظومات الدفاع الجوي الروسية المناوبة أسقطت طائرتين مسيرتين أوكرانيتين فوق أراضي مقاطعة بيلجورود الروسية.

وفي وقت سابق من اليوم الاثنين، أعلنت وزارة الدفاع الروسية، أن القوات الروسية استهدفت عددا من الألوية الأوكرانية على محاور عدة، وسيطرت على مواقع أكثر فائدة ضمن نطاق العملية العسكرية الخاصة.

ويتعذر التحقق من بيانات أوكرانيا وروسيا بشأن عملياتهما العسكرية.