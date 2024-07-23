حزب الله: قصف مستعمرة تسوريال لأول مرة بعشرات صواريخ الكاتيوشا ردا على العدوان على حانيين

اعلن حزب الله في بيان، بانه دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة ‌‏‌‏‌‌‌‏والشريفة، ورداً على ‏‏‏‌‌‏اعتداء ‏العدو الإسرائيلي الذي طال المدنيين في بلدة حانيين وإصابة عائلة فيها أدخلت المقاومة الإسلامية ‏على جدول نيرانها المستعمرة تسوريال وقصفتها لأول مرة بعشرات صواريخ الكاتيوشا.

وفي بيان اخر، اعلن حزب الله بانه دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة ‌‏‌‏‌‌‌‏والشريفة، ورداً على ‏‏‏‌‌‏اعتداءات العدو الإسرائيلي على القرى الجنوبية الصامدة والمنازل الآمنة وخصوصاً في بلدة عيتا ‏الشعب، ‏استهدف مجاهدو المقاومة الإسلامية يوم الإثنين 22-7-2024، مبان يستخدمها جنود العدو ‏في ‏مستعمرة المنارة بالأسلحة المناسبة وأصابوها إصابة مباشرة. ‏