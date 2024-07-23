اكد الرئيس الاميري جو بايدن انه سيواصل العمل لإنهاء الحرب في غزة، في اتصال هاتفي مع مقر الحملة في ويلمنغتون حيث تتواجد كامالا هاريس.
وحول الانتخابات الرئاسية في اميركا، اوضح بايدن "اسمي لن يكون على بطاقات الاقتراع لكنني سأشارك بشكل كامل، وأنا مصمم على مواصلة العمل وسأظل ملتزما بالقيام بمهامي الرئاسية".
واردف الرئيس الأميركي "الانسحاب من السباق الرئاسي كان القرار الصائب، وسأفعل كل ما تريده أو تحتاجه كامالا هاريس مني". وتابع "أريد أن تعلم كامالا هاريس أنني كنت دائما أساندها، وأعدها بأنني سأدعمها دائما".
ولفت الى اننا "ما زلنا بحاجة إلى إنقاذ هذه الديمقراطية، والرئيس الاميركي دونالد ترامب ما زال يمثل خطرا على المجتمع".
كانت هذه تفاصيل خبر بايدن يتعهد بمواصلة العمل من أجل إنهاء الحرب في غزة: ادعم هاريس لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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