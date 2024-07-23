فريق حملة كامالا هاريس: جمعنا تبرعات بقيمة 81 مليون دولار خلال يوم واحد

اعلن فريق حملة نائبة الرئيس الأميركي جو بايدن، كامالا هاريس، اننا "جمعنا تبرعات بقيمة 81 مليون دولار خلال يوم واحد".

وفي وقت سابق، اليوم، أشارت هاريس، والتي أعلن بايدن عن تأييد ترشحها للرئاسة بدلا منه، في رسالة لمؤيديها، إلى "أنني أتشرف بالحصول على تأييد بايدن لخوض الانتخابات وأسعى للفوز بها".

واكدت انني "سأبدأ حملتي خلال الأيام المقبلة وأطرح الاختلاف بين رؤيتي ورؤية الرئيس الأميركي السابق والمرشح الجمهوري دونالد ترامب".

وذكرت هاريس أن "الظرف الحالي والانتخابات المقبلة ليست عادية وأدعو الأمريكيين إلى التبرع لحملتي".

وكان قد انسحب بايدن بعد أسابيع من مطالبات بانسحابه من السباق الرئاسي بعد مناظرته السيئة مع ترامب، معلنا تأييده لترشيح هاريس، حيث قال: "أيها الديمقراطيون – حان الوقت للعمل معًا وهزيمة ترامب. هيا بنا نقوم بذلك".