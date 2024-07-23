بيلوسي تدعم ترشح هاريس في انتخابات الرئاسة الأميركية

أعلنت النائبة الأميركية نانسي بيلوسي، رئيسة مجلس النواب السابقة والصوت المؤثر في الحزب الديمقراطي اليوم الاثنين، دعهما لنائبة الرئيس كاملا هاريس للترشح عن الحزب في انتخابات الرئاسة المقررة في تشرين الثاني.

واوضحت بيلوسي في بيان، "دعمي المتحمس لكاملا هاريس مرشحة للرئاسة رسمي وشخصي وسياسي، وبما لا يدع مجالا للشك فإن كاملا هاريس بارعة للغاية كامرأة تعمل في السياسة - ولدي ثقة كاملة في أنها ستقودنا إلى الفوز في تشرين الثاني".