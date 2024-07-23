الجيش الاسرائيلي اطلق صواريخ اعتراضية في سماء حيفا وتبين فيما بعد أن الأمر "تشخيص خاطئ"

اعلن الجيش الاسرائيلي إطلاقه صـواريخ اعتراضية في سماء حيفا، وتبين فيما بعد أن الأمر "تشخيص خاطئ". وذكر الجيش الاسرائيلي بانه لم يتم تفعيل إنذارات وفق السياسة المتبعة، ولا توجد خشية من حدث أمني. وكانت وسائل اعلام اسرائيلية افادت بسماع دوي انفجار ضخم في حيفا وعكا ونهاريا شمال اسرائيل. وكانت "يسرائيل هيوم" اشارت الى ان منظومات الدفاع الجوي الإسرائيلي تطلق صواريخ اعتراضية بمنطقة حيفا شمالي إسرائيل.

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