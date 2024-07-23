طبيب بايدن: الرئيس الأميركي تماثل للشفاء من أعراض كوفيد-19

ذكر طبيب الرئيس الأميركي جو بايدن إن "أعراض "كوفيد-19" لدى الرئيس الأميركي اختفت تماما تقريبا، وإن النبض وضغط الدم والتنفس ودرجة الحرارة في المعدلات الطبيعية".

وتعهد بايدن في تصريح له اليوم، بمواصلة العمل في منصبه عقب إعلان قراراه الانسحاب من السباق الانتخابي الرئاسي.

ولفت الى اننا "الولايات المتحدة لا يوجد شيء لا يمكننا تحقيقه إذا عملنا معا، علينا فقط أن نتذكر من نحن". وأضاف: "لقد كرست فترة رئاستي لإثبات ذلك، وسأواصل فعل ذلك اليوم وغدا وكل يوم أتمتع فيه بشرف أن أكون رئيسكم".

هذا وأعلن بايدن مساء الأحد انسحابه من سباق الانتخابات الرئاسية الأميركية في مواجهة الرئيس السابق دونالد ترامب.