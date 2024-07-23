بوليتيكو: نتانياهو طلب عقد اجتماع مع ترامب هذا الأسبوع لكن ترامب لم يوافق عليه بعد

ذكرت صحيفة "بوليتيكو" نقلا عن مصادر مطلعة أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو طلب عقد اجتماع مع الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب في أثناء زيارته إلى الولايات المتحدة هذا الأسبوع.
وأوضحت الصحيفة أن فريقي نتانياهو وترامب التقيا في الأيام القليلة الماضية لبحث فكرة الاجتماع، لكن ترامب لم يوافق عليه بعد.
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