شكرا لقرائتكم خبر عن طبيب بايدن: أعراض كورونا زالت عن الرئيس الأمريكي والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - قال طبيب الرئيس الأمريكي جو بايدن يوم الاثنين، إن بايدن في طريقه للتعافي في أعقاب إصابته بفيروس كورونا.

وكتب كيفن أوكونور، الطبيب الشخصي للرئيس بايدن في خطاب نشره البيت الأبيض: "الأعراض التي كان يعانيها اختفت تمامًا تقريبًا".

وأضاف أن نبض بايدن وضغط دمه ومعدل التنفس ودرجات الحرارة لا تزال "طبيعة تمامًا"، كما أن تشبع الأكسجين في هواء الغرفة لا يزال ممتازًا، كما أن رئتيه نظيفتان. عقار باكسلوفيد وقال الطبيب إن الرئيس بايدن تلقى جرعته العاشرة من عقار "باكسلوفيد" صباح يوم الاثنين، ويواصل آداء مهامه الرئاسية.

وعزل بايدن نفسه في منزله في ريهوبوث بيتش في ولاية ديلاوير منذ الأربعاء الماضي.

ولم يتضح متي سيعود إلى البيت الأبيض في واشنطن، وما إذا كان سيتمكن من الالتزام بجدول أعماله.