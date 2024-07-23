شكرا لقرائتكم خبر عن بيلوسي تدعم كامالا هاريس: "علينا إلحاق هزيمة فادحة بترامب" والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلنت نانسي بيلوسي رئيسة مجلس النواب الأمريكي السابقة وأحد الأصوات البارزة في الحزب الديمقراطي، تأييدها لخوض كامالا هاريس انتخابات الرئاسة الأمريكية لعام 2024، لتنضم بذلك إلى حملة ديمقراطية لدعم نائبة الرئيس لشغل المنصب الشاغر الذي تتولى بيلوسي المساعدة في التنسيق له.

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن بيلوسي قولها في بيان لها اليوم الاثنين: "علينا أن نتوحد وأن نمضي قدما لإلحاق هزيمة فادحة بدونالد ترامب وأن ننتخب بحماس كامالا هاريس لمنصب الرئيس المقبل للولايات المتحدة".

يشار إلى أن كلا من بيلوسي - المرأة الأولى والوحيدة التي تولت منصب رئيسة مجلس النواب الأمريكي - وهاريس من منطقة "كاليفورنيا باي" وهما تعرفان بعضهما البعض منذ سنوات. النواب الديمقراطيين وعملت بيلوسي من خلف الكواليس لتشجيع وتوجيه النواب الديمقراطيين للضغط على بايدن 81/ عاما/ للانسحاب من محاولة إعادة انتخابه بعد أدائه الكارثي في المناظرة مع ترامب، مما أثار المخاوف بشأن حالته الذهنية وقدرته على الفوز بولاية أخرى.

ويشار إلى أن بيلوسي 84/ عاما/ استقالت من منصب رئيس مجلس النواب في عام 2022، قائلة إنها تريد إفساح المجال لجيل جديد من قادة التشريع الديمقراطيين.