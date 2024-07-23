طبيب بايدن: الرئيس تعافى من فيروس كورونا تقريبا

ياسر رشاد - القاهرة - أعلن الدكتور كيفن أوكونور، طبيب الرئيس الأمريكي جو بايدن، عن تعافي الرئيس من أعراض فيروس كورونا بشكل شبه كامل.

وقال الطبيب في رسالة، نشرها البيت الأبيض يوم الاثنين، إن "الأعراض قد اختفت بشكل كامل تقريبا. ونبضه وضغط الدم ووتيرة التنفس بحالتها الطبيعية".

من جهة أخرى، ذكر البيت الأبيض في بيان منفصل أن جو بايدن أجرى يوم الاثنين عددا من الاجتماعات مع المسؤولين عبر تقنية الفيديو.

وأكد أن بايدن تلقى إيجازا حول موضوع الأمن الداخلي من مستشارته ليز شيروود راندال، وإيجازا حول الأمن القومي من المستشار جيك ساليفان.

يذكر أن البيت الأبيض أعلن الأسبوع الماضي عن إصابة الرئيس بايدن بفيروس كورونا ودخوله العزل الصحي في ولاية ديلاوير. ويوم الأحد تم نشر البيان حول انسحابه من سباق الانتخابات الرئاسية.

ومنذ هذه الفترة لم يظهر جو بايدن علنا. وبدأ بعد الإعلاميين الأمريكيين، وخصوصا من معسكر مؤيدي دونالد ترامب، بالترويج للشائعات حول وفاته المحتملة، وطالبوا بتقديم دليل على أنه على قيد الحياة.