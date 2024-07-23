شكرا لقرائتكم خبر عن 5 شروط لاستحقاق معاش من الدولة.. تعرف على التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نص قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الصادر رقم 148 لسنة 2019، على بعض الحالات التي بموجبها يستحق الفرد معاش من الدولة، وذلك على النحو التالي:

1. بلوغ سن الشيخوخة مع توافر مدة اشتراك في تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة لا تقل عن 120 شهراً فعلية على الأقل ، وتكون المدة 180 شهراً فعلية بعد خمس سنوات من تاريخ العمل بهذا القانون.

2.انتهاء خدمة المؤمن عليه من الفئات المشار إليها بالبند أولاً، من هذا القانون للوفاة أو العجز الكامل أو العجز الجزئى المستديم متى ثبت عدم وجود

عمل آخر له لدى صاحب العمل.

3. العجز الكامل أو الوفاة أثناء مزاولة العمل أو النشاط حسب الأحوال بالنسبة للفئات المشار إليها سابقًا.

4. العجز الكامل أو الوفاة خلال سنة من تاريخ انتهاء خدمة أو عمل أو نشاط المؤمن عليه ، وبشرط عدم تجاوز سن الشيخوخة وعدم صرف تعويض الدفعة الواحدة.

5. العجز الكامل أو الوفاة بعد انقضاء سنة من تاريخ انتهاء خدمة أو عمل أو نشاط المؤمن عليه متى كانت مدة اشتراكه في التأمين لا تقل عن 120شهراً فعلية على الأقل، وتكون المدة 180 شهراً فعلية بعد خمس سنوات من تاريخ العمل بهذا القانون، وبشرط عدم تجاوز سن الشيخوخة وعدم صرف تعويض الدفعة الواحدة.