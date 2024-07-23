اعلنت هيئة الإذاعة والتلفزيون اليابانية، أن "اليابان ستفرض أولى عقوباتها على مستوطنين إسرائيليين بالضفة الغربية"، مشيرة الى انها "ترتب لتجميد أصول لمستوطنين إسرائيليين". كما افاد كبير أمناء مجلس الوزراء الياباني، بأننا "سنفرض عقوبات على 4 مستوطنين إسرائيليين بالضفة الغربية".

كانت هذه تفاصيل خبر هيئة الإذاعة والتلفزيون اليابانية: اليابان ستفرض أولى عقوباتها على مستوطنين إسرائيليين بالضفة الغربية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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