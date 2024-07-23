هاريس تعهدت الفوز على ترامب: سنعرض برنامجنا على الشعب الأميركي وسنفوز

وعدت نائبة الرئيس الأميركي كامالا هاريس، بـ"جعل الحق بالإجهاض في صلب حملتها الانتخابية في إطار سعيها للوصول إلى البيت الأبيض".

واكدت خلال أول فعالية لها في حملتها الانتخابية، اننا "سنناضل من أجل حق المرأة في التحكم بجسدها، مع العلم أنه إذا سنحت الفرصة لترامب فسوف يقر حظرا على الإجهاض في كل ولاية أميركية".

وتعهدت "الفوز على دونالد ترامب في انتخابات تشرين الثاني، لكنها اعترفت بـ"تقلبات" سببها قرار جو بايدن الانسحاب من السباق إلى البيت الأبيض.

ولفتت هاريس لأعضاء حملتها في ديلاوير، الى ان "على مدى الأيام الـ106 المقبلة، سنعرض برنامجنا على الشعب الأميركي، وسنفوز"، مضيفة "لقد حدثت تقلبات، وتختلجنا جميعا العديد من المشاعر المختلطة حول هذا الأمر - أود فقط أن أقول إنني أحب جو بايدن".