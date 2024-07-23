"بوليتيكو": هاريس ستعقد لقاء مع نتانياهو خلال زيارته للولايات المتحدة

أفادت صحيفة "بوليتيكو" نقلا عن أحد مساعدي نائبة الرئيس الأميركي كامالا هاريس، بأنها "ستعقد لقاء مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو خلال زيارته للولايات المتحدة".

وأشار إلى أن "هاريس لن تحضر خطاب نتانياهو أمام الكونغرس الأميركي، لكنها ستعقد لقاء منفصلا معه في البيت الأبيض هذا الأسبوع".

وحسب المساعد، فإن هاريس تخطط "لتجديد التأكيد على دعم أمن إسرائيل وحقها في الدفاع عن نفسها، لكنها ستنقل أيضا رأيها بأن الوقت حان لإنهاء الحرب بطريقة تضمن أمن إسرائيل وإطلاق سراح جميع الرهائن ووقف معاناة المدنيين الفلسطينيين في غزة، حيث سيكون بإمكان الشعب الفلسطيني أن يتمتع بحقه في الكرامة والحرية وتقرير المصير".

ومن المخطط له أيضا مناقشة سير المشاورات المستمرة بشأن صفقة وقف إطلاق النار في قطاع غزة.

وكان البيت الأبيض قد أعلن في وقت سابق عن اللقاء المخطط له بين الرئيس الأميركي جو بايدن ورئيس الوزراء الإسرائيلي خلال زيارته لواشنطن.

وأعلن بايدن يوم الأحد عن قراره الانسحاب من الانتخابات الرئاسية الأميركية، وأعرب عن دعمه لترشيح كامالا هاريس لخوض الانتخابات عن الحزب الديمقراطي.