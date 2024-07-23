سرايا القدس: فجرنا عبوة ناسفة في آليات الاحتلال بشارع المربعة بمخيم طولكرم

ياسر رشاد - القاهرة - أعلنت كتيبة طولكرم التابعة لسرايا القدس، الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي، عن تفجير عبوة ناسفة استهدفت آليات الاحتلال الإسرائيلي في شارع المربعة داخل مخيم طولكرم.

وأكدت الكتيبة في بيان لها اليوم أن العملية تمت بنجاح وأسفرت عن تدمير آليات عسكرية تابعة لقوات الاحتلال. وذكر فى البيان: "تمكن مجاهدونا من زرع وتفجير عبوة ناسفة كبيرة في آليات الاحتلال بشارع المربعة في مخيم طولكرم، مما أدى إلى تحطيم في الآليات بشكل كامل ".

وأضاف البيان أن هذه العملية تأتي في إطار الرد على الاعتداءات المتواصلة لقوات الاحتلال ضد الشعب الفلسطيني، وتأكيدًا على مواصلة المقاومة حتى تحرير الأرض واستعادة الحقوق.

الجيش الإسرائيلي رداً على الطبيب العائد من غزة " لا نستهدف الأطفال فى الحرب "

علق الجيش الإسرائيلي على تصريحات الطبيب اليهودي الأمريكي، مارك بيرلموتر، الذي عاد مؤخراً من غزة واتهم الجيش بقنص الأطفال بصورة متعمدة وقتلهم عمداً بنيران قناصته. في بيان صادر عن الجيش الإسرائيلي ، نؤكد على أن القوات الإسرائيلية لا تستهدف الأطفال في أي من عملياتها العسكرية، ورفض هذه الادعاءات بشكل قاطع.

وجاء في بيان الجيش الإسرائيلي: "نحن نرفض بشدة الادعاءات التي قدمها الدكتور مارك بيرلموتر. الجيش الإسرائيلي يعمل وفقاً لمعايير صارمة تهدف إلى حماية المدنيين، وخاصة الأطفال، أثناء العمليات العسكرية. إن استهداف الأطفال أو المدنيين الأبرياء ليس من سياساتنا أو ممارساتنا."

وأضاف البيان: "نحن نقوم بالتحقيق في أي حادثة يُدعى فيها أن قواتنا استهدفت مدنيين بشكل غير قانوني، ونتخذ الإجراءات اللازمة لضمان المساءلة. ندعو الدكتور بيرلموتر إلى تقديم المستندات التي يدعي حيازتها للجهات المختصة للتحقيق في هذه المزاعم بشكل شفاف."

وكان بيرلموتر قد صرح في مقابلة مع شبكة سي بي إس بأنه شاهد أطفالاً استهدفوا برصاص قناصة حتى الموت في غزة، وأن لديه مستندات تثبت الاستهداف الممنهج للأطفال من قبل الجيش الإسرائيلي.

الطبيب اليهودي الأمريكي بيرلموتر: لم أشاهد في حياتي أطفالا مقطعين ومصابين كما رأيت فى غزة

أفادت شبكة سي بي إس الأمريكية بأن الطبيب اليهودي الأمريكي، مارك بيرلموتر، الذي عاد مؤخراً من غزة، صرح بأنه شاهد أطفالاً استهدفوا برصاص قناصة حتى الموت، وأنه لم يشاهد في حياته أطفالاً مصابين ومقطعين كما رأى في غزة.

وقال بيرلموتر في تصريحاته: "رأيت أطفالاً استهدفوا برصاص قناصة حتى الموت. لم أشاهد في حياتي أطفالاً مقطعين ومصابين كما رأيت في غزة. هذه المشاهد كانت مروعة وغير إنسانية."

وأضاف بيرلموتر: "لدينا مستندات وأدلة تثبت الاستهداف الممنهج للأطفال من قبل الجيش الإسرائيلي. هذه الأفعال تشكل انتهاكاً صارخاً للقوانين الدولية وحقوق الإنسان."

وأشار بيرلموتر إلى أن المستندات التي جمعها تشمل تقارير طبية وشهادات من شهود عيان، مؤكداً على ضرورة إجراء تحقيق دولي مستقل لمحاسبة المسؤولين عن هذه الجرائم.

وأثارت تصريحات بيرلموتر ردود فعل واسعة، حيث دعا نشطاء حقوق الإنسان والمجتمع الدولي إلى التدخل الفوري لوقف هذه الانتهاكات وحماية الأطفال والمدنيين في مناطق النزاع.