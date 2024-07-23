شكرا لقرائتكم خبر عن نجل الزعيم الراحل جمال عبد الناصر يصل ضريح والده لإحياء ذكرى ثورة 23 يوليو والان مع تفاصيل الخبر

وصل المهندس عبد الحكيم عبد الناصر، نجل الزعيم الراحل جمال عبد الناصر، إلى ضريح الزعيم الراحل جمال عبد الناصر منذ قليل،فى اطار الاحتفالات بذكرى ثورة 23 يوليو 1952.

وقد توافد عدد كبير من المواطنين، على ضريح الزعيم الراحل جمال عبد الناصر، منذ الصباح الباكر، وذلك لإحياء الذكرى ال72 لثورة 23 يوليو المجيدة، التى تكاتف فيها الشعب مع الجيش،

وكانت البداية من تنظيم الضباط الأحرار الذى كان أبرز رجاله هو الرئيس الراحل، وأطاحت بالملكية بعيدا، في مثل هذا اليوم عام 1952، لتدخل مصر فى دائرة آخرى مهمة وهى "الجمهورية".

ويحرص أنصار ومحبي الزعيم الراحل جمال عبد الناصر على إحياء ذكرى الثورة، من أمام ضريحه، تقديرا للدور الذي قام به من أجل إنجاحها، حيث انطلقت ثورة 23 يوليو نحو التحرر من قيود الاحتلال والفساد، وإنهاء الملكية وتدشين صفحة جديدة في تاريخ مصر الحديث.



عبد الحكيم جمال عبد الناصر (1)



عبد الحكيم جمال عبد الناصر (2)



عبد الحكيم جمال عبد الناصر (3)



نجل الزعيم جمال عبد الناصر (1)



نجل الزعيم جمال عبد الناصر (2)



نجل الزعيم جمال عبد الناصر (3)



توافد المواطنين الى ضريح الزعيم جمال عبد الناصر (1)



توافد المواطنين الى ضريح الزعيم جمال عبد الناصر (2)



توافد المواطنين الى ضريح جمال عبد الناصر (1)



توافد المواطنين الى ضريح جمال عبد الناصر (2)



ضريح الزعيم جمال عبد الناصر (1)



ضريح الزعيم جمال عبد الناصر (2)