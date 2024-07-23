شكرا لقرائتكم خبر عن نقيب المحامين يهنئ الرئيس السيسي والشعب المصرى بذكرى ثورة 23 يوليو المجيدة والان مع تفاصيل الخبر

تقدَّم عبد الحليم علام، نقيب المحامين، ورئيس اتحاد الحامين العرب، بخالص التهاني إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس جمهورية مصر العربية، ورجال القوات المسلحة البواسل، والشعب المصري العظيم، بمناسبة الذكرى الثانية والسبعين لثورة 23 يوليو المجيدة.

وأكد نقيب المحامين، أن جيش مصر العظيم هو درع الوطن الحصين، الذي قدَّم – ولا يزال يقدم- العديدَ من التضحيات والفداء، من أجل الدفاع عن حقوق الشعب المصري، وهو لا يزال يقوم بدوره الحاسم في استئصال جذور جماعات العنف والإرهاب التي تحاول العبث بأمن واستقرار مصرنا الغالية.

ودعا نقيب المحامين، جميع المواطنين إلى استمرار ملحمة التكاتف بين أفراد الشعب المصري وقواته المسلحة وأجهزة الشرطة، حتى تندحر تنظيمات وجماعات الإرهاب التي تسعى لنشر الخراب والدمار في المنطقة.